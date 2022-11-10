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Новогодний поезд Деда Мороза посетил Владивосток

Общество

На железнодорожный вокзал Владивостока 10 ноября в 8 часов утра приехала зимняя сказка - праздничный поезд Деда Мороза.

Новогодний поезд Деда Мороза посетил Владивосток

Как пишет vostokmedia.com, новогоднее настроение рождалось уже на привокзальной площади, где горожан встречали аниматоры и артисты, поющие народные и рождественские песни.

Главными гостями резиденции Деда Мороза стали, конечно же, дети, которые перед встречей с зимним волшебником должны были пройти весёлый квест и выполнить забавные задания.

Каждый ребёнок, верящий в чудо, написал письмо Деду Морозу, опустив его после этого в специальный красный почтовой ящик.

Родителям ребят тоже было в этот день не скучно: они с удовольствием покупали новогодние сувениры, ёлочные украшения и любимые угощения доброго волшебника: сканцы с ягодами, лепёшки с сыром, ржаные блинчики и северные напитки.

После Владивостока поезд Деда Мороза проедет ещё по 130 российским городам, чтобы принести ощущение сказки детям всей страны.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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