Новогодний поезд Деда Мороза посетил Владивосток

На железнодорожный вокзал Владивостока 10 ноября в 8 часов утра приехала зимняя сказка - праздничный поезд Деда Мороза.

Как пишет vostokmedia.com, новогоднее настроение рождалось уже на привокзальной площади, где горожан встречали аниматоры и артисты, поющие народные и рождественские песни.

Главными гостями резиденции Деда Мороза стали, конечно же, дети, которые перед встречей с зимним волшебником должны были пройти весёлый квест и выполнить забавные задания.

Каждый ребёнок, верящий в чудо, написал письмо Деду Морозу, опустив его после этого в специальный красный почтовой ящик.

Родителям ребят тоже было в этот день не скучно: они с удовольствием покупали новогодние сувениры, ёлочные украшения и любимые угощения доброго волшебника: сканцы с ягодами, лепёшки с сыром, ржаные блинчики и северные напитки.

После Владивостока поезд Деда Мороза проедет ещё по 130 российским городам, чтобы принести ощущение сказки детям всей страны.