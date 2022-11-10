На железнодорожный вокзал Владивостока 10 ноября в 8 часов утра приехала зимняя сказка - праздничный поезд Деда Мороза.
Как пишет vostokmedia.com, новогоднее настроение рождалось уже на привокзальной площади, где горожан встречали аниматоры и артисты, поющие народные и рождественские песни.
Главными гостями резиденции Деда Мороза стали, конечно же, дети, которые перед встречей с зимним волшебником должны были пройти весёлый квест и выполнить забавные задания.
Каждый ребёнок, верящий в чудо, написал письмо Деду Морозу, опустив его после этого в специальный красный почтовой ящик.
Родителям ребят тоже было в этот день не скучно: они с удовольствием покупали новогодние сувениры, ёлочные украшения и любимые угощения доброго волшебника: сканцы с ягодами, лепёшки с сыром, ржаные блинчики и северные напитки.
После Владивостока поезд Деда Мороза проедет ещё по 130 российским городам, чтобы принести ощущение сказки детям всей страны.
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