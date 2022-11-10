Военэксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщил, что украинским пропагандистам дано указание в российских соцсетях (!) "максимально качать тему о предательстве и слабости" ВС РФ, по полной программе "использовать кейс сдачи Херсона, для дискредитации политики Кремля внутри России".
И на эту мельницу сейчас усиленно льют воду. Причём, стоит отметить, от ЦИПС -ошников не отстают и наши "диванные эксперты" и "всёпропальщики".
Подоляка же предлагает постараться трезво смотреть на ситуацию, понять, что дни, в течение которых российские войска будут отходить с позиций на правом берегу Днепра, надо просто "пережить".
"ВСУ попытались опрокинуть заслоны, поставленные нашими бойцами во время осуществления маневра", — пишет военный эксперт, отмечая, что все удары в спину российским солдатам "возвращаются бумерангом — потерями как в технике, так и в живой силе".
Напомним, ровно об этом же говорят и спецназовцы херсонской группировки, которые сейчас отходят от города.
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