Подоляка: Офис Зеленского нагнал ботов в российские соцсети

Военэксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщил, что украинским пропагандистам дано указание в российских соцсетях (!) "максимально качать тему о предательстве и слабости" ВС РФ, по полной программе "использовать кейс сдачи Херсона, для дискредитации политики Кремля внутри России".

И на эту мельницу сейчас усиленно льют воду. Причём, стоит отметить, от ЦИПС -ошников не отстают и наши "диванные эксперты" и "всёпропальщики".

Подоляка же предлагает постараться трезво смотреть на ситуацию, понять, что дни, в течение которых российские войска будут отходить с позиций на правом берегу Днепра, надо просто "пережить".

"ВСУ попытались опрокинуть заслоны, поставленные нашими бойцами во время осуществления маневра", — пишет военный эксперт, отмечая, что все удары в спину российским солдатам "возвращаются бумерангом — потерями как в технике, так и в живой силе".

Напомним, ровно об этом же говорят и спецназовцы херсонской группировки, которые сейчас отходят от города.