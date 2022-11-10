Марков отчитал спикеров ТВ: Хохотали, что Зеленский клоун, а Украина развалится

Политолог Сергей Марков отчитал тех, кто с экранов ТВ распространял миф о лёгкой победе над Украиной.

Марков считает, что ситуация со сдачей Херсона должна помочь сделать выводы и не повторять прежних ошибок.

Он вспомнил, как на российском телевидении преподносили тему противостояния с Украиной и Западом.

"А вот те, кто 8 лет хохотали на нашем ТВ и в СМИ, что Порошенко и Зеленский клоуны, и что Украина скоро развалится, и что Европа замёрзнет без газа и перестанет поддерживать Украину, они все ещё на ТВ? Все ещё хохочут и стебутся? Теперь над чем хохочут?" — выразил своё негодование политолог.

Ранее Сергей Марков объяснил, какие ошибки РФ стали причиной череды поражений российской армии в спецоперации на Украине.