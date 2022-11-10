Стремоусова похоронят в Крыму 11 ноября

Заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в дорожно-транспортном происшествии, похоронят в пятницу, 11 ноября, в Симферополе.

"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сообщил его соратник.

Эту информацию подтвердил и представитель семьи.

"Погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Стремоусова похоронят в Крыму", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП. Стоит отметить, что он неоднократно говорил, что Херсонская область никогда не будет находится под контролем киевского режима.