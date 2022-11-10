Заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в дорожно-транспортном происшествии, похоронят в пятницу, 11 ноября, в Симферополе.
"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сообщил его соратник.
Эту информацию подтвердил и представитель семьи.
"Погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Стремоусова похоронят в Крыму", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП. Стоит отметить, что он неоднократно говорил, что Херсонская область никогда не будет находится под контролем киевского режима.
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