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Стремоусова похоронят в Крыму 11 ноября

Общество

Заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в дорожно-транспортном происшествии, похоронят в пятницу, 11 ноября, в Симферополе.

"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сообщил его соратник.

Эту информацию подтвердил и представитель семьи.

"Погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Стремоусова похоронят в Крыму", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП. Стоит отметить, что он неоднократно говорил, что Херсонская область никогда не будет находится под контролем киевского режима.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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