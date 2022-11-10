"НИ": все препятствия для возврата смертной казни сняты

В России не стихают споры о необходимости возвращения смертной казни —мораторий на неё может быть отменен для "особо опасных" преступников, совершивших злодеяния против людей и страны, сообщают "Новые известия".

Поскольку Россию серьёзно ограничили в правах в Совете Европы, смысла в соответствии каким-то правилам уже не осталось. При этом, в стране практически во всех регионах введён суд, и решения будут коллегиальными.

Депутат Госдумы Константин Затулин выступил с предложением восстановить смертную казнь для организаторов терактов против детей и молодёжи. Инициативу поддержал и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам последнего, законодательство по этому вопросу можно и пересмотреть "в случае необходимости", а отношение к нему лежит в плоскости мировоззрения.

В своё время решения Конституционного суда были продиктованы участием РФ в конвенциях Совета Европы. Сегодня это уже неактуально. 26 февраля Совет Европы ограничил в правах Россию на фоне спецоперации на Украине.

Депутат Юрий Синельщиков напомнил, что введённые суды присяжных знаменуют окончание моратория. Теперь смертная казнь может практиковаться и в России, если будет на то политическая воля руководства страны.

Согласно статье 20 Конституции РФ, смертная казнь определяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. К слову, дело может быть рассмотрено и судом присяжных.

Пока совсем не факт, что Конституционный суд санкционирует снятие моратория на смертную казнь. Есть и некоторые обязательства РФ в рамках соблюдения прав человека, напомнил политический юрист Олег Захаров.

Известный российский адвокат Владимир Калиниченко заявил, что смертная казнь необходима, а все разговоры про возможную судебную ошибку — "ахинея".

"По уму, всей "Кущёвской банде" нужно было вынести смертный приговор, а им дали по 20 лет, в течение которых деньги на содержание преступников платят налогоплательщики. Такая гуманность не имеет смысла", — считает он.

Смертную казнь так или иначе практикуют:

США,

Китай,

Иран,

Саудовская Аравия,

Ирак,

Пакистан,

Белоруссия.

В России исследование фонда "Общественное мнение" продемонстрировало: народ в своей массе всегда за смертную казнь, 69% опрошенных выступили за её немедленный возврат.

Юрист, председатель правления "Национального комитета общественного контроля" Мансур Юсупов пояснил, что Госдума рассматривает этот вопрос и передаёт на рассмотрение Конституционного суда.

"Большинство экспертов и наблюдателей считают, что смертная казнь является фактором сдерживания для преступлений. Безнаказанность рождает кромешное зло, а еще это — оптимальный способ борьбы с педофилами и сексуальными маньяками, которые не изменятся даже при наличии новейших технологий. Но последнее слово в этом вопросе остаётся за главой государства", — делится издание.