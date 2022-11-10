Новосибирцы жалуются на антисанитарию в детских садах: вши и грязь

Новосибирцы возмутились состоянием одного из детских садов города. По словам мамы воспитанника учреждения, ребёнку приходится выводить вшей ежемесячно, а в самом здании, где занимаются дошколята, царит антисанитария.

Женщина подчеркнула, что несколько раз обращалась к заведующей, но реакции не получила.

"Это ужас, что творится, постель вообще не стирается, вши у детей в месяц по два раза, уже куда только не писала, всё бесполезно, нет управы на нашу заведующую", — цитирует сибирячку atas.info.

Родители намерены написать коллективную жалобу на администрацию детского сада.