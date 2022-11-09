Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Искусственный интеллект может заменить водителей: В машину "прошивают" ПДД
Писатель Кот о смерти протоиерея Васильева на СВО: Пример, как надо жить
Гуманитарная миссия ООН требует гарантий безопасности, чтобы войти в Херсон
Евсеев: оставляя Херсон, РФ загоняет ВСУ в ловушку, из которой они не выберутся
Марков о причинах неудач армии РФ: "Результат не ввода войск на Украину в 2014"
Военкор Рожин о версии с "договорняком с США" с Херсоном: "А-ля Минск-3"
Прилепин о силе пропаганды: Можно сказать: "Мы ничего такого вам не обещали"
Европа поможет Украине миллиардами евро. Но их надо будет вернуть с процентами
Турчак заявил, что подразделения ВС РФ подвергались огромному риску под Херсоном

Марков о версии "предательства Кремля": Есть огромные ошибки и трагедии

Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, что на вражеских ресурсах пытаются преподать уход ВС РФ из Херсона как предательство Кремля.

Он пригрозил всем сторонникам таких версий баном.

"Враждебные России ресурсы получили задание разгонять тему предательства Кремля и генералов армии России в связи с Херсоном. Думаю, вы все понимаете, что никакого предательства нет. А есть огромные ошибки и трагедии", — написал Марков в своём микроблоге.

Политолог не сомневается в победе России.

"Мы победим", — выразил уверенность политический деятель.

Ранее Сергей Марков объяснил, какие ошибки России привели к череде поражений российской армии в спецоперации на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции

На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.

В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Откинувший рукой две украинские гранаты военный ВС РФ объяснил свой поступок
Силовые структуры
В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону
Военные новости
"Договорняков" нет: ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Силовые структуры
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Последние материалы
Марков о версии "предательства Кремля": Есть огромные ошибки и трагедии
Искусственный интеллект может заменить водителей: В машину "прошивают" ПДД
Писатель Кот о смерти протоиерея Васильева на СВО: Пример, как надо жить
Гуманитарная миссия ООН требует гарантий безопасности, чтобы войти в Херсон
Евсеев: оставляя Херсон, РФ загоняет ВСУ в ловушку, из которой они не выберутся
Марков о причинах неудач армии РФ: "Результат не ввода войск на Украину в 2014"
Военкор Рожин о версии с "договорняком с США" с Херсоном: "А-ля Минск-3"
Прилепин о силе пропаганды: Можно сказать: "Мы ничего такого вам не обещали"
Европа поможет Украине миллиардами евро. Но их надо будет вернуть с процентами
Турчак заявил, что подразделения ВС РФ подвергались огромному риску под Херсоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников