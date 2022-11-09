Марков о версии "предательства Кремля": Есть огромные ошибки и трагедии

Политолог Сергей Марков рассказал, что на вражеских ресурсах пытаются преподать уход ВС РФ из Херсона как предательство Кремля.

Он пригрозил всем сторонникам таких версий баном.

"Враждебные России ресурсы получили задание разгонять тему предательства Кремля и генералов армии России в связи с Херсоном. Думаю, вы все понимаете, что никакого предательства нет. А есть огромные ошибки и трагедии", — написал Марков в своём микроблоге.

Политолог не сомневается в победе России.

"Мы победим", — выразил уверенность политический деятель.

Ранее Сергей Марков объяснил, какие ошибки России привели к череде поражений российской армии в спецоперации на Украине.