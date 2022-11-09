Писатель Кот о смерти протоиерея Васильева на СВО: Пример, как надо жить

Автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот высказался о священнике Михаиле Васильеве, погибшем в зоне проведения СВО.

Писатель и журналист считает, что Васильев показал пример всем гражданам России.

Ранее сообщалось, что священник из Харькова пешком сбежал от националистов в ЛНР.

"Это замечательный пример для всех остальных священников и вообще русских людей того, как надо жить, во имя чего", — цитирует слова Юрия Кота ФАН.

Он подчеркнул, что его радует то, что Владимир Путин наградил протоирея званием Героя РФ посмертно.

Журналист считает, что после этого случая нельзя будет говорить, что в России плохие священники.