Автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот высказался о священнике Михаиле Васильеве, погибшем в зоне проведения СВО.
Писатель и журналист считает, что Васильев показал пример всем гражданам России.
Ранее сообщалось, что священник из Харькова пешком сбежал от националистов в ЛНР.
"Это замечательный пример для всех остальных священников и вообще русских людей того, как надо жить, во имя чего", — цитирует слова Юрия Кота ФАН.
Он подчеркнул, что его радует то, что Владимир Путин наградил протоирея званием Героя РФ посмертно.
Журналист считает, что после этого случая нельзя будет говорить, что в России плохие священники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.