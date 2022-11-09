Депутат ГД РФ о нестыковках частичной мобилизации: почва для злоупотреблений

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов рассказал об отсутствии правового регулирования частичной мобилизации. По его словам, это создаёт почву для вольного толкования процесса, пишет издание Om1.ru.

Политик выразил непонимание, как так получилось, что процесс запущен, а детали не проработаны.

Сегодня непонятно, кто имеет право на отсрочку, в частности, не ясна до конца ситуация с многодетными отцами, количеством детей и их возрастом, кто имеет право на бронь, кто вообще не подлежит призыву и так далее, пояснил депутат.