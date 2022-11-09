Воля и другие комики отказались от участия в Comedy Club вслед за Харламовым

После отказа от участия в Comedy Club Гарика Харламова его примеру последовали Павел Воля, Марина Кравец, Демис Карибидис и другие резиденты проекта.

Гарик Харламов опубликовал в своём микроблоге видео, на котором все его коллеги по очереди отказываются от участия в съёмках телевизионного комедийного шоу.

"Несколько дней назад мой друг Гарик Харламов выложил пост о том, что пора бы в Comedy Club дать дорогу молодым. Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет, ведём Comedy, ты мой друг, я без тебя тоже не буду вести Comedy", — сказал Воля.

Тимур Батрутдинов тоже объяснил, что так как он с Харламовым всегда выступал в дуэте, он также отказывается участвовать в проекте.

Далее все заметные комики ТНТ выступили с аналогичными заявлениями.

Ранее вторым ведущим в юмористическом проекте стал Андрей Бебуришвили. Вместо известного комедийного шоу зрителя предложили посмотреть одиночное стендап-выступление молодого комика.

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