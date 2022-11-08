Писатель Захар Прилепин уверен, что через несколько недель Украина предложит России договориться.
Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" перечислил условия, на которых Владимир Зеленский готов договариваться с Россией о мире. Президент Украины требует возвращение территорий, компенсации убытков и выдачу военных преступников.
Прилепин считает, что стоит немного подождать, чтобы условия Украины изменились.
"А чего тебе договариваться, мил человек, поднимай руки и иди сдавайся. Может, пощадят", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Он отметил, что есть две разные России.
"Есть Россия реальная, есть имитационная", — объяснил литератор.
Одной, по его мнению, некуда отступать, в вторая считает, что Донбасс стране не был нужен, так как в РФ и так много территорий.
Ранее Захар Прилепин объяснил, почему России выгодно дружить с Северной Кореей и прочими изгоями мирового сообщества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.