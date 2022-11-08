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Прилепин о переговорах с Украиной: Поднимай руки и иди сдавайся. Может, пощадят

Общество

Писатель Захар Прилепин уверен, что через несколько недель Украина предложит России договориться.

Прилепин о переговорах с Украиной: Поднимай руки и иди сдавайся. Может, пощадят

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" перечислил условия, на которых Владимир Зеленский готов договариваться с Россией о мире. Президент Украины требует возвращение территорий, компенсации убытков и выдачу военных преступников.

Прилепин считает, что стоит немного подождать, чтобы условия Украины изменились.

"А чего тебе договариваться, мил человек, поднимай руки и иди сдавайся. Может, пощадят", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он отметил, что есть две разные России.

"Есть Россия реальная, есть имитационная", — объяснил литератор.

Одной, по его мнению, некуда отступать, в вторая считает, что Донбасс стране не был нужен, так как в РФ и так много территорий.

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему России выгодно дружить с Северной Кореей и прочими изгоями мирового сообщества.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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