Прилепин о переговорах с Украиной: Поднимай руки и иди сдавайся. Может, пощадят

Писатель Захар Прилепин уверен, что через несколько недель Украина предложит России договориться.

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" перечислил условия, на которых Владимир Зеленский готов договариваться с Россией о мире. Президент Украины требует возвращение территорий, компенсации убытков и выдачу военных преступников.

Прилепин считает, что стоит немного подождать, чтобы условия Украины изменились.

"А чего тебе договариваться, мил человек, поднимай руки и иди сдавайся. Может, пощадят", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он отметил, что есть две разные России.

"Есть Россия реальная, есть имитационная", — объяснил литератор.

Одной, по его мнению, некуда отступать, в вторая считает, что Донбасс стране не был нужен, так как в РФ и так много территорий.

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему России выгодно дружить с Северной Кореей и прочими изгоями мирового сообщества.