Поддерживающий СВО рэпер Schokk попросил политического убежища в России

Дмитрий Гинтер, более известный как рэпер Schokk, рассказал, почему попросил политического убежища в России. Во всём виноваты, оказывается, его пророссийские твиты.

"Я уехал в мае, понимая, что-либо я буду здесь сидеть помалкивать, либо у меня будут большие проблемы. Методика у немцев с 1933 года особо-то не изменилась". "Кто-то слил мой домашний адрес, он летал по всем украинским Telegram-каналам и даже у меня в комментах, где писали: "Вот адрес этого человека, найдите, пожалуйста, убейте, пробейте ему башку".

Рэпер Schokk уехал в Россию ещё в мае, но виза вот-вот истечёт. Опции у парня две: последовать примеру Сноудена или на родине отправиться в места не столь отдалённые. На Гинтера "настучали" свои же — журналисты обратили внимание полицаев на твиты о поддержке российских солдат. Немецкие правоохранители наводкой воспользовались. Теперь же Гинтер — опасный бунтовщик, потому что открыто поддерживает Россию и СВО, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".