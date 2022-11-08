Поплавская просит Путина поговорить с теми, кто скажет правду о мобилизованных

Актриса и ведущая Яна Поплавская обеспокоена тем, что российскому президенту не скажут всю правду про то, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами наболевший вопрос. "Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — заявил президент.

"Владимир Владимирович, моя огромная личная просьба к Вам — чтобы вы пообщались не с теми, кто будет вас уверять, что всё очень хорошо, а с теми, кто знает, что происходит на самом деле. Кто расскажет вам правду о нехватке формы, амуниции и провизии; о халатной работе военкоматов, мобилизовавших многодетных отцов и негодных по здоровью. Кто расскажет о безответственных командирах, которые не могут даже запросить у общественников нужную помощь, кто наплевал на обучение мобилизованных военному делу. Кто расскажет о том, как вся страна собирает солдатам носки, обувь и одежду, спальные мешки и аптечки. Чтобы не вышло так, что для вас подберут угодных людей, "правильных и системных", но они не донесут до вас всей правды", - написала Поплавская в своём Telegram-канале.