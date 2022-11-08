Проверка выявила нарушения содержания граждан в СИЗО в ХМАО

Прокурорская проверка, проведённая в следственном изоляторе №1 в ХМАО, показала наличие нарушений в содержании находящихся там граждан.

Как пишет muksun.fm, по итогам проверки прокуратура обратила внимание на тесноту камер, на проблемы с безопасностью содержащихся в них заключённых, а также на недостаточность надлежащей медицинской помощи, на которую могут рассчитывать находящиеся под стражей лица.

"Указано на необходимость принятия мер к обеспечению нормы санитарной площади на одного заключенного под стражу, их личной безопасности, организации оказания им квалифицированной медицинской помощи", — сказано в заключении прокуратуры.

Эти недочёты были выявлены, несмотря на ранее проведённую проверку, в ходе которой сотрудникам СИЗО уже указывали на нарушения в просьбой их исправить.