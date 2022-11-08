Депутат ГД Аксаков: мобилизованные не будут временно платить по микрозаймам

Мобилизованные в рамках частичной мобилизации россияне, которые взяли кредиты в микрофинсансовых организациях, также могут рассчитывать на кредитные каникулы. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с изданием URA.RU.

По его словам, можно позвонить в микрофинансовую организацию и сказать, что человек мобилизован. Однако именно сам мобилизованный изначально должен предупредить, что ему должны быть предоставлены кредитные каникулы, заметил политик.

Подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время мобилизации и за месяц после, объяснил депутат.

Принести документы может сам мобилизованный или уполномоченное лицо, заключил он.