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Галкин* рассказал, как не чувствовать себя одинокими за рубежом: Наводим Мосты!

Общество

Максим Галкин* дал совет россиянам, оказавшимся за границей. Шоумен порекомендовал "подспорье" для эмигрантов.

Артист рассказал, что его соратник по шоу "Музыкалити" запустил проект "Мосты", который помогает уехавшим из страны россиянам поддерживать связь за рубежом.

Супруг Аллы Пугачёвой поприветствовал инициативу друга.

"Это проект для тех, кто ищет своих в этом новом мире. В какой стране вы бы сейчас ни оказались, здесь вы всегда найдёте тех, кто готов дружить, творить, помогать. Очень духоподъёмная история, которая не даст вам почувствовать себя одинокими. Наводим Мосты!" — написал Галкин в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Галкин наслаждается красотой Испании, пока Пугачёва обживается в Израиле.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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