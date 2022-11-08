Эксперт: для контроля за утечками данных нужен реестр владельцев информации

В последнее время всё чаще появляются новости об утечке личных данных россиян из различных компаний. Эксперт по кибербезопасности уверен: государство должно знать всех владельцев подобной информации.

Мошенники научились виртуозно использовать личную информацию, благодаря которой втираются в доверие и опустошают счета граждан РФ. Несмотря на то, что эти деньги можно попытаться вернуть через суд, часто это долгий процесс с непредсказуемым финалом.

Власти предлагают наказывать "за недосмотр за данными" с помощью оборотных штрафов, и бывший начальник пресс-службы управления "К" МВД РФ Александр Вураско уверен, что это своевременная мера. Но для её эффективности, отметил он в интервью изданию "Экономика сегодня", необходимо создание единого реестра владельцев баз информации.

С помощью этого инструмента люди смогли бы проверять те или иные компании на предмет их права собирать данные, добавил эксперт.