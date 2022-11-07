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Родители ребёнка в Нижнем Новгороде потратили миллион на бесплатное лекарство

Общество

Два года нижегородская больница не выдавала бесплатные медикаменты больному ребёнку.

В Нижнем Новгороде родители ребёнка, страдающего хроническим заболеванием, не могли добиться получения лекарства стоимостью 500 тысяч рублей. Только после вмешательства прокуратуры ситуация поменялась.

Девочке необходимы медикаменты для поддержания функций органов и систем организма. Так как родителям ребёнка не удалось получить лекарство, они покупали его за свой счёт.

Ранее сообщалось, что Минздрав ищет аналоги дефицитных лекарств.

Издание newsnn.ru пишет, что после вмешательства органов прокуратуры ребёнку обеспечили выдачу необходимых лекарств.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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