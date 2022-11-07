В Польше при строительстве виадука обнаружили останки 114 советских солдат

Во время строительства железнодорожного виадука в Польше были обнаружены останки 114 солдат в 30 километрах к северу от центра Варшавы. Планируется их повторное захоронение на кладбище советских военнопленных в населённом пункте Бялобжеги.

"Рабочие наткнулись на человеческие останки на строительной площадке железнодорожного виадука в Велишеве, который строится в связи с расширением дороги № 61 на участке от Легионова до Зегжа", — сообщает Gazeta Wyborcza.

На данный момент работы по строительству временно приостановлены. Институт национальной памяти Польши собирается провести эксгумацию военнослужащих из 11 могил.