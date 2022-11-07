Жительница Тюмени оставила годовалого ребёнка с отцом и исчезла

Уроженка Тюмени заявила, что её знакомая забрала с собой 3-летнюю дочь и уехала в неизвестном направлении. Младшего ребёнка женщина оставила с отцом, однако передавать ему права на годовалого малыша она не намерена.

Родственники сбежавшей полагают, что она уехала в Ульяновск.

"Хотим, чтобы она подписала все документы необходимые и не имела прав на младшую дочь, которую она бросила с отцом", — цитирует слова знакомой нерадивой матери nashgorod.ru.