Прилепин о мошенничестве с военнопленными: "Ублюдки. Мы так не делаем никогда"

Писатель Захар Прилепин прокомментировал "бизнес" аферистов, наживающихся на горе родственников военнопленных.

Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" возмутила схема мошенников, которые с фейковой страницы ВК от имени погибшего на СВО подполковника Дениса Кудрина предлагают родным военнослужащих за деньги вызволить их из плена.

"Ублюдки. Мы так не делаем никогда. Они так делают с 2014 года. Это — разница, которая не видна папе Римскому", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Вдова Кудрина готовит заявление в правоохранительные органы.

Ранее ВРИО главы ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене пленными.