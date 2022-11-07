Писатель Захар Прилепин прокомментировал "бизнес" аферистов, наживающихся на горе родственников военнопленных.
Сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" возмутила схема мошенников, которые с фейковой страницы ВК от имени погибшего на СВО подполковника Дениса Кудрина предлагают родным военнослужащих за деньги вызволить их из плена.
"Ублюдки. Мы так не делаем никогда. Они так делают с 2014 года. Это — разница, которая не видна папе Римскому", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Вдова Кудрина готовит заявление в правоохранительные органы.
Ранее ВРИО главы ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене пленными.
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Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.