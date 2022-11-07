Садальский о дебоше Маковецкого в самолёте с участием Максаковой: "Не позорься!"

Станислав Садальский рассказал об инциденте, произошедшем в самолёте, летящем в Новосибирск. По словам артиста, Сергей Маковецкий подрался с Людмилой Максаковой.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что Театр им. Вахтангова продолжают сотрясать громкие скандалы.

Ранее Станислав Садальский рассказал, как Николай Басков оскорбил глухонемых людей.

"Продолжается противостояние двух мастодонтов (кто круче) — Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой — Неприятная история вновь вышла на непредсказуемый уровень. В самолете летящим на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке", — цитирует слова Садальского atas.info. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Садальский рассказал, что Маковецкий якобы дебоширил в нетрезвом виде, а Людмила Максакова пыталась его успокоить.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что Маковецкий, чтобы его не уволили из театра за недостойное поведение, пытался скрыть своё опьянение с помощью коньяка, валидола под язык и нафтизина в глаза.

"Рецепт дико вредный, но определить, что пьяный артист в ж…. нельзя!. Серёжа, не позорься, отстань от Людмилы", — призвал Садальский.