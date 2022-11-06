Профессор Никита Кричевский прокомментировал новости о безудержном веселье элиты РФ в Объединённых Арабских Эмиратах под песню Сергей Шнурова о сгоревшей Москве.
Экономист высказался о сообщениях о том, юридическая элита Москвы устроила кутёж в Дубае под хит группы "Ленинград" о сгоревшей столице РФ.
За такую вечеринку состоятельных москвичей осудили, так как идёт спецоперация на Украине и мобилизация.
Кричевский не склонен обвинять представителей юридической элиты, так как, по его словам, "адвокатура отжигала на свои".
"Другое дело, когда особы, приближенные к Кремлю или Старой площади и сидящие на многомиллиардных ресурсах из бюджета, празднуют свои юбилейчики и прочие поводы под хлоп-прихлоп абстрактного Агутина. Типа, весь год копили, ага-ага", — написал Кричевский в своём микроблоге.
Он увидел в этом контраст с горем тех, кто потерял своих близких на СВО.
"Расскажите об этом семьям погибших мобилизованных из Воронежа", — выразил своё мнение профессор.
Ранее Никита Кричевский призвал вернуть уезжающих из страны талантливых образованных людей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.