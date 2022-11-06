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Кричевский о кутеже в ОАЭ элиты РФ: Расскажите семьям погибших мобилизованных

Общество

Профессор Никита Кричевский прокомментировал новости о безудержном веселье элиты РФ в Объединённых Арабских Эмиратах под песню Сергей Шнурова о сгоревшей Москве.

Кричевский о кутеже в ОАЭ элиты РФ: Расскажите семьям погибших мобилизованных

Экономист высказался о сообщениях о том, юридическая элита Москвы устроила кутёж в Дубае под хит группы "Ленинград" о сгоревшей столице РФ.

За такую вечеринку состоятельных москвичей осудили, так как идёт спецоперация на Украине и мобилизация.

Кричевский не склонен обвинять представителей юридической элиты, так как, по его словам, "адвокатура отжигала на свои".

"Другое дело, когда особы, приближенные к Кремлю или Старой площади и сидящие на многомиллиардных ресурсах из бюджета, празднуют свои юбилейчики и прочие поводы под хлоп-прихлоп абстрактного Агутина. Типа, весь год копили, ага-ага", — написал Кричевский в своём микроблоге.

Он увидел в этом контраст с горем тех, кто потерял своих близких на СВО.

"Расскажите об этом семьям погибших мобилизованных из Воронежа", — выразил своё мнение профессор.

Ранее Никита Кричевский призвал вернуть уезжающих из страны талантливых образованных людей.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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