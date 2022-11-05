Прилепин о дружбе России со странами-деспотиями: В Европе — людоеды

Писатель Захар Прилепин объяснил, почему России выгодно дружить с Северной Кореей и прочими изгоями мирового сообщества.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что РФ следует искать поддержку в тех странах, которые "молча делают свои независимые дела".

"Дружить русским надо в первую очередь с плохими парнями. Все эти приличные белые парни — кидалы, а в сложной ситуации — людоеды, фарисеи, лжецы, не имеющие к тому же никакой политической суверенности", — написал писатель в своём микроблоге.

Он уверен, что на "плохих парней" можно положиться, в то время как в Европе такие перевелись.

"Самые свободные ребята живут в северных кореях, африках, азиатских деспотиях и в латиноамериканских каменных джунглях иногда", — выразил своё мнение Прилепин.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин создаёт свой батальон и отправляется на СВО.