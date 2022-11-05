Писатель Захар Прилепин объяснил, почему России выгодно дружить с Северной Кореей и прочими изгоями мирового сообщества.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что РФ следует искать поддержку в тех странах, которые "молча делают свои независимые дела".
"Дружить русским надо в первую очередь с плохими парнями. Все эти приличные белые парни — кидалы, а в сложной ситуации — людоеды, фарисеи, лжецы, не имеющие к тому же никакой политической суверенности", — написал писатель в своём микроблоге.
Он уверен, что на "плохих парней" можно положиться, в то время как в Европе такие перевелись.
"Самые свободные ребята живут в северных кореях, африках, азиатских деспотиях и в латиноамериканских каменных джунглях иногда", — выразил своё мнение Прилепин.
Ранее сообщалось, что Захар Прилепин создаёт свой батальон и отправляется на СВО.
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