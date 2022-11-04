Станислав Садальский рассказал, как Николай Басков оскорбил глухонемых людей.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что Николай Басков складывает руки таким образом, что у него получается неприличный жест, понятный людям, страдающим нарушением слуха.
"В Москве множество глухонемых… и они очень обижаются, когда Коля Басков делает руки так", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге, опубликовав снимок певца с соединёнными между собой руками в форме ромба.
Садальский утверждает, что на языке глухонемых данный жест означает женский орган репродуктивной системы.
"Можно Коле так больше не делать — обратились ко мне слабослышащие, хочу чтобы к их мнению прислушалось руководство ТВ", — написал артист.
Ранее Николай Басков в интервью Борису Корчевникову со слезами на глазах высказался о военных России.
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