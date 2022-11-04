Симоньян высмеяла карьерные перспективы Собчак и всех "отъехавших" за рубежом

Маргарита Симоньян опубликовала ролик, в котором Ксения Собчак проходит собеседование у представителей стран Средней Азии.

Глава RT разметила видео в своём микроблоге. На кадрах представители современных профессий — блогеры, пиарщики, тренеры личностного роста и другие интернет-гуру пытаются рассказать о своей профессии. Их рассказы без особого энтузиазма выслушивают граждане одной из стран Средней Азии, облачённые в спецовки.

Все кастинги заканчиваются одинаково — соискателям выдают ведро и тряпку и приглашают приступить к работе.

В конце ролика за кадром раздаётся голос Ксении Собчак.

"Я журналист. Мне кажется, это такая вещь, которой я довольно давно занимаюсь и считаю, что у меня неплохо получается", — объясняет Собчак.

В кадре при этом — всё те же суровые лица рабочих в оранжевых спецовках.

"Новые страны. Новые карьерные возможности. С днём народного единства, отъехавшие", — гласит текст ролика.

Главный редактор RT порекомендовала видео к просмотру.

"Кто ещё не видел ролик дня, посмотрите", — написала Симоньян под видео.

Ранее Симоньян высказала свои мечты о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве".