О деятельности писательской организации ЛНР в период СВО рассказал прозаик и драматург Глеб Бобров.
Автор пророческого романа "Эпоха мертворождённых", написанного за семь лет до гражданской войны на Украине, прозаик и драматург Глеб Бобров рассказал, какие книги увидели свет в период проведения спецоперации на Украине, а какие только готовятся к печати.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон подарил папе римскому раритетную книгу, украденную в Польше.
"Родились наши известные сборники "Время Донбасса", "Выбор Донбасса" и "Воля Донбасса". Сейчас идёт предпечатная подготовка четвёртого тома будущей тетралогии "Вектор Донбасса". Надеемся выпустить его до конца этого года", — цитирует слова Боброва argumenti. ru.
Писатель рассказал о ежегодном выпуске альманаха "Крылья". В 2022 году выйдет 16-й "взмах Крыльев". Это седьмой по счёту выпуск альманаха, впущенный в период военного конфликта.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.