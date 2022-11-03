Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей участникам СВО
Залужный вернул аккаунт, удалил фото Джокера, но описание изменить не смог
Боец НМ ДНР со слезами о получении паспорта РФ: а многие не дождались пацаны
ВС РФ уничтожили ДОТа и САУ противника с помощью снарядов "Краснополь"
Военный обозреватель Литовкин о ситуации в Херсоне: Нет ударного кулака ВСУ
ВС Украины масштабно атаковали позиции ВС РФ на участке фронта Кременная-Сватово
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Sohu: США поднимут белый флаг в экономическом конфликте с Россией
Рогов: закладок со взрывчаткой на освобождённых территориях РФ

Глава союза писателей ЛНР Бобров о новых книгах: Время, выбор и воля Донбасса

Общество

О деятельности писательской организации ЛНР в период СВО рассказал прозаик и драматург Глеб Бобров.

Глава союза писателей ЛНР Бобров о новых книгах: Время, выбор и воля Донбасса

Автор пророческого романа "Эпоха мертворождённых", написанного за семь лет до гражданской войны на Украине, прозаик и драматург Глеб Бобров рассказал, какие книги увидели свет в период проведения спецоперации на Украине, а какие только готовятся к печати.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон подарил папе римскому раритетную книгу, украденную в Польше.

"Родились наши известные сборники "Время Донбасса", "Выбор Донбасса" и "Воля Донбасса". Сейчас идёт предпечатная подготовка четвёртого тома будущей тетралогии "Вектор Донбасса". Надеемся выпустить его до конца этого года", — цитирует слова Боброва argumenti. ru.

Писатель рассказал о ежегодном выпуске альманаха "Крылья". В 2022 году выйдет 16-й "взмах Крыльев". Это седьмой по счёту выпуск альманаха, впущенный в период военного конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года

Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.

Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Мир. Новости мира
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Мир. Новости мира
Канадцы обвинили Блинкена в поставке оружия украинским националистам
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили польских наёмников в Харьковской области
Мир. Новости мира
Newsweek: оговорки Байдена "затмили" его выступление во Флориде
ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ
Последние материалы
Боец НМ ДНР со слезами о получении паспорта РФ: а многие не дождались пацаны
ВС РФ уничтожили ДОТа и САУ противника с помощью снарядов "Краснополь"
Военный обозреватель Литовкин о ситуации в Херсоне: Нет ударного кулака ВСУ
После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем
ВС Украины масштабно атаковали позиции ВС РФ на участке фронта Кременная-Сватово
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Sohu: США поднимут белый флаг в экономическом конфликте с Россией
Рогов: закладок со взрывчаткой на освобождённых территориях РФ
Украинцы раскритиковали Зеленского за отказ ехать на G-20 из-за Путина
TAC: экс-помощник Рейгана назвал США главными "ядерными лицемерами"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников