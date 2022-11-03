Глава союза писателей ЛНР Бобров о новых книгах: Время, выбор и воля Донбасса

О деятельности писательской организации ЛНР в период СВО рассказал прозаик и драматург Глеб Бобров.

Автор пророческого романа "Эпоха мертворождённых", написанного за семь лет до гражданской войны на Украине, прозаик и драматург Глеб Бобров рассказал, какие книги увидели свет в период проведения спецоперации на Украине, а какие только готовятся к печати.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон подарил папе римскому раритетную книгу, украденную в Польше.

"Родились наши известные сборники "Время Донбасса", "Выбор Донбасса" и "Воля Донбасса". Сейчас идёт предпечатная подготовка четвёртого тома будущей тетралогии "Вектор Донбасса". Надеемся выпустить его до конца этого года", — цитирует слова Боброва argumenti. ru.

Писатель рассказал о ежегодном выпуске альманаха "Крылья". В 2022 году выйдет 16-й "взмах Крыльев". Это седьмой по счёту выпуск альманаха, впущенный в период военного конфликта.