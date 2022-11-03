Боец НМ ДНР со слезами о получении паспорта РФ: а многие не дождались пацаны

Боец Народной милиции Донецкой Народной Республики по имени Фёдор получил паспорт России уже с родной, донецкой пропиской и очень этому обрадовался, но не скрыл свою печаль от того, что многие ребята, защищавшие Донбасс, так и не дождались этого.

"Дождался. А многие не дождались пацаны…" — сказал он, не скрывая своих слёз радости и сожаления о боевых товарищах, которых уже нет в живых.

К слову, ранее на территориях ЛДНР гражданство РФ получали без прописки в паспортах, а после референдумов, прошедших в Республиках и двух освобождённых областях Украины, которые вошли в состав России, в документах стали значиться местные адреса жильцов.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырёх областей в состав РФ.