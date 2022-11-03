Политолог Сергей Марков прокомментировал обесточивание нескольких зданий московского международного делового центра "Москва-Сити".
Марков задал несколько вопросов в своём микроблоге, связанных с отключением света в московском деловом центре.
"Теракт Украины в центре Москвы? В нескольких зданиях "Москва-Сити" отключен свет, остановлены лифты и идёт эвакуация. Это ответ Зеленского Собянину за отключение света Шойгу в Киеве?" — вопрошает политолог.
Он отметил, что в зданиях уже пытаются возобновить подачу электричества.
В нескольких башнях "Москва-Сити" выключился свет. Сообщается о нескольких застрявших в лифтах людях. Некоторым требуется медицинская помощь.
Ранее писатель Захар Прилепин отметил, что в России живут люди, мечтающие о сдаче Херсона ВСУ, некоторые из которых, по его мнению, окопались в офисе "Москва-сити".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.