Марков об отключении света в "Москва-Сити": Теракт Украины в центре Москвы?

Политолог Сергей Марков прокомментировал обесточивание нескольких зданий московского международного делового центра "Москва-Сити".

Марков задал несколько вопросов в своём микроблоге, связанных с отключением света в московском деловом центре.

"Теракт Украины в центре Москвы? В нескольких зданиях "Москва-Сити" отключен свет, остановлены лифты и идёт эвакуация. Это ответ Зеленского Собянину за отключение света Шойгу в Киеве?" — вопрошает политолог.

Он отметил, что в зданиях уже пытаются возобновить подачу электричества.

В нескольких башнях "Москва-Сити" выключился свет. Сообщается о нескольких застрявших в лифтах людях. Некоторым требуется медицинская помощь.

Ранее писатель Захар Прилепин отметил, что в России живут люди, мечтающие о сдаче Херсона ВСУ, некоторые из которых, по его мнению, окопались в офисе "Москва-сити".