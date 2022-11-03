Юрист: заявление о замене срочной службы на альтернативную подают за полгода

Юрист Андрей Лухин рассказал о тонкостях подачи заявления на альтернативную гражданскую службу.

По словам специалиста, желающим заменить срочную службу альтернативной следует побеспокоиться об этом заранее, подав соответствующее заявление за полгода до призыва.

"То есть, если мы хотим, чтобы призывная комиссия заменила воинскую службу альтернативной весной 2023 года, в весенний призыв, необходимо подать заявление о замене срочной службы на АГС до 1 октября 2022 года", — объяснил Лухин в беседе с Телеканалом "360".

После рассмотрения заявления специальная комиссия выносит решение, обязательно в присутствии призывника. Если призывник не явится на заседание комиссии, замену ему делать не будут.

Юрист посоветовал не торопиться с прохождением медкомиссии до вынесения решения о замене. Если призывник сначала пройдёт медкомиссию, а потом явится на заседание призывной комиссии, решающей вопрос о замене службы, в случае отказа его сразу признают годным к прохождению срочной службы и вручают повестку для явки с вещами.

Перехода на альтернативную гражданскую службу в рамках мобилизации пока не предусмотрено, добавил юрист.