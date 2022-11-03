Марков об освобождении ректора "Шанинки": Победа прозападных либералов

Политолог Сергей Марков объяснил, почему люди, находящиеся внутри российской власти, "уйдут к прозападным либералам".

Марков назвал освобождение ректора "Шанинки" Сергея Зуева и бывшего заместителя министра образования Марины Раковой "победой либералов в России".

"Многомесячная работа прозападных либералов по их защите увенчалась успехом. Понятно, что внутри российской власти после этого многие уйдут к прозападным либералам, потому что это намного выгоднее, чем быть патриотом", — написал политолог в своём микроблоге.

Он предположил, что "прозападные либералы" по-прежнему будут получать государственные гранты.

Ранее Сергей Марков рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в битве за Херсон.