Политолог Сергей Марков объяснил, почему люди, находящиеся внутри российской власти, "уйдут к прозападным либералам".
Марков назвал освобождение ректора "Шанинки" Сергея Зуева и бывшего заместителя министра образования Марины Раковой "победой либералов в России".
"Многомесячная работа прозападных либералов по их защите увенчалась успехом. Понятно, что внутри российской власти после этого многие уйдут к прозападным либералам, потому что это намного выгоднее, чем быть патриотом", — написал политолог в своём микроблоге.
Он предположил, что "прозападные либералы" по-прежнему будут получать государственные гранты.
Ранее Сергей Марков рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в битве за Херсон.
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