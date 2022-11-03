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Тиньков заявил, что Путин не отпускает Набиуллину, Грефа и Кудрина: Всех помазал

Общество

Банкир Олег Тиньков назвал нерациональной вещью решение запада ввести санкции против некоторых российских государственных деятелей.

Экс-владелец "Тинькофф Банка" считает, что некоторые люди из окружения Владимира Путина действуют в интересах президента РФ, так как у них нет выбора.

"Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Алексей Кудрин, Анатолий Силуанов, Сергей Собянин — хорошие люди. То, что они делают сейчас, это тяжело, но Путин, наверное всех помазал там, не отпускает… Запад сделал нерациональную вещь, введя против них санкции, и заставил выбрать этот стол", — сказал бизнесмен.

Ранее Олег Тиньков заявил о своём патриотизме и отказался от российского гражданства, призвав других крупных бизнесменов РФ последовать его примеру.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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