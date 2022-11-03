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Марков об обысках у Андрея Караулова: "За что Караулова-то?"

Общество

Политолог Сергей Маркуов высказался об обысках в доме журналиста Андрея Караулова.

Караулов сообщил об обысках в своём доме. Он рассказал, что силовики сделали попытку болгаркой вырезать ворота.

Журналист назвал эти действия вторым актом "пьесы Ксения Собчак".

"Обыски у Андрея Караулова. Известнейший журналист обвиняется аж от имени Сергея Чемезова в клевете и прочем нехорошем. За что Караулова то?" — написал Марков в своём микроблоге.

Ранее против коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова было заведено уголовное дело о вымогательстве по заявлению главы Ростеха Сергей Чемезова.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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