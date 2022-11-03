Марков об обысках у Андрея Караулова: "За что Караулова-то?"

Политолог Сергей Маркуов высказался об обысках в доме журналиста Андрея Караулова.

Караулов сообщил об обысках в своём доме. Он рассказал, что силовики сделали попытку болгаркой вырезать ворота.

Журналист назвал эти действия вторым актом "пьесы Ксения Собчак".

"Обыски у Андрея Караулова. Известнейший журналист обвиняется аж от имени Сергея Чемезова в клевете и прочем нехорошем. За что Караулова то?" — написал Марков в своём микроблоге.

Ранее против коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова было заведено уголовное дело о вымогательстве по заявлению главы Ростеха Сергей Чемезова.