Политолог Сергей Маркуов высказался об обысках в доме журналиста Андрея Караулова.
Караулов сообщил об обысках в своём доме. Он рассказал, что силовики сделали попытку болгаркой вырезать ворота.
Журналист назвал эти действия вторым актом "пьесы Ксения Собчак".
"Обыски у Андрея Караулова. Известнейший журналист обвиняется аж от имени Сергея Чемезова в клевете и прочем нехорошем. За что Караулова то?" — написал Марков в своём микроблоге.
Ранее против коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова было заведено уголовное дело о вымогательстве по заявлению главы Ростеха Сергей Чемезова.
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