Блогера Эдварда Била, который был осуждён на один год и два месяца колонии за аварию в центре российской столицы, выпустили на свободу.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в пенитенциарной службе, Бил содержался в исправительной колонии Владимирской области. Отмечается, что он отбыл весь срок, назначенный судом.
По словам адвоката Александра Никитина, блогер действительно покинул тюрьму. При этом он отказался давать дополнительные комментарии.
3 октября супруга Била опубликовала в своих соцсетях видеоролики с вышедшим из колонии мужем.
Приговор Билу вынесли весной 2021 года после того, как он спровоцировал крупную аварию в центре Москвы. Блогер двигался с большой скоростью на своём автомобиле Audi, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Volkswagen под управлением сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артёмовой. Женщина получила тяжкие ранения. Эдвард Бил признался в содеянном и возместил причинённый ущерб пострадавшей.
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