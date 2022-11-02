Психолог о пользе путешествий с детьми: "Тренировка навыка быстрой адаптации"

Психолог и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова объяснила, как путешествия помогают мозгу адаптироваться к новым условиям.

Психолог отметила, что путешествие — это ещё и тренировка навыка быстрой адаптации к любым условиям.

Ранее психолог Валерий Гут дал совет людям, страдающим от одиночества в большом городе.

"Чем чаще вы посещаете новые места, тем быстрее адаптируется ваш мозг, и тем меньше стресса в жизни вы испытываете", — цитирует слова Леоновой "Вести Подмосковья".

Специалист объяснила, что неправильно думать, что маленькому ребёнку не будет пользы от путешествия. Малыш наблюдает за всем, что его окружает, что положительно сказывается на его развитии.