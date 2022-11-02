Нарусова: Ксения Собчак скоро будет в России

По словам сенатора Людмилы Нарусовой, её дочь, телеведущая Ксения Собчак, скоро вновь будет в России.

"Будет, очень скоро", — заверила Нарусова корреспондента РИА Новости, спросившего, собирается ли Собчак приехать в Россию.

Также мать светской львицы отметила, что у её дочери нет статуса в деле о хищении. Нарусова добавила, что адвокаты Собчак намереваются обжаловать сам факт обыска в её доме.

Помимо этого, Нарусова подтвердила наличие у Собчак израильского паспорта, отметив, что Конституция РФ позволяет иметь двойное гражданство.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак пересекла границу Белоруссии и Литвы, после того, как по делу о вымогательстве были были задержаны её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.