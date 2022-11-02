Садальский об отказе Тинькова от гражданства РФ: А посидеть на дорожку?

Актёр Станислав Садальский высказался о выходе экс-владельца "Тиньков Банка" из гражданства РФ.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что раньше в России был популярен банк "Русский стандарт", которые, по его словам, выдавал кредиты по завышенным процентам.

"Теперь на арене банк Тинькофф. Самый рекламируемый бренд на 1 канале стал "Тинькофф банк" Заглавный хозяин Олег, намедни объявил, что с 26 октября более не является гражданином РФ", — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР считает, что данная история закончится для Олега Тинькова благополучно.

"Может ему посидеть на дорожку предложат? Нет — традиционно отпустят. Интересно, кто с ним в доле?" — задался вопросом артист.

Ранее Тиньков объяснил своё решение отказаться от российского гражданства и отозвать свой бренд из России тем, что он не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с фашизмом.