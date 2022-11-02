В небе над Омском появился неизвестный летающий объект

Жительница города Омск заявила, что сегодня, 2 ноября, заметила в небе странный объект. По её мнению, это был космический мусор.
"Что-то огненное", — рассказала она.
Женщина отметила, что объект пролетал довольно близко к земле. Не исключено, что странное явление в небе связано с подготовкой запуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк.
"Резервными датами пуска назначили 3, 4 и 5 ноября", — сообщает gorod55.ru.
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