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В небе над Омском появился неизвестный летающий объект

Общество

Жительница города Омск заявила, что сегодня, 2 ноября, заметила в небе странный объект. По её мнению, это был космический мусор.

"Что-то огненное", — рассказала она.

Женщина отметила, что объект пролетал довольно близко к земле. Не исключено, что странное явление в небе связано с подготовкой запуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк.

"Резервными датами пуска назначили 3, 4 и 5 ноября", — сообщает gorod55.ru.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
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