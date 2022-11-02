Маск рассекретил личные данные пользователей Twitter для инвесторов

Илон Маск, купив Twitter за 44 млрд долларов, предоставил крупным инвесторам конфиденциальные данные пользователей сервиса, об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно Маск и крупные инвесторы заключили соглашения, в которых были прописаны определенные доступы к информации. Отмечается, что приоритет был отдан инвесторам, вложившим более 250 млн долларов в компанию. Для них Илон Маск открыл ряд финансовых показателей и, вероятно, личные данные пользователей сервиса. Это означает, что конфиденциальные данные зарегистрированных пользователей могут быть использованы третьими лицами.

После приобретения компании Илон Маск распустил существовавший совет директоров и предложил сделать услугу верификации новых аккаунтов в социальной сети платной.