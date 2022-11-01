Депутат ГД о расходах бюджета на новых территориях РФ: "На 1 триллион больше"

Депутат Государственной думы Елена Цунаева рассказала, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать граждане РФ на присоединённых территориях.

Депутат объяснила, что особое внимание будет уделяться семьям, в которых мобилизовали кормильца.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заверил, что все социальные обязательства государства будут выполнены.

Цунаева отметила, что на присоединённых территориях гражданам будут доступны все меры социальной поддержки.

"Только в рамках одной государственной программы "Социальная поддержка граждан" помощь государства получает каждый 7 гражданин нашей страны. С учётом новых территорий запланированный объём расходов на социальную политику составляет около 7 триллионов рублей. Это на один триллион больше, чем в прошлом году", — цитирует слова представителя Госдумы argumenti.ru.