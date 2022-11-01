Депутат Государственной думы Елена Цунаева рассказала, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать граждане РФ на присоединённых территориях.
Депутат объяснила, что особое внимание будет уделяться семьям, в которых мобилизовали кормильца.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заверил, что все социальные обязательства государства будут выполнены.
Цунаева отметила, что на присоединённых территориях гражданам будут доступны все меры социальной поддержки.
"Только в рамках одной государственной программы "Социальная поддержка граждан" помощь государства получает каждый 7 гражданин нашей страны. С учётом новых территорий запланированный объём расходов на социальную политику составляет около 7 триллионов рублей. Это на один триллион больше, чем в прошлом году", — цитирует слова представителя Госдумы argumenti.ru.
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