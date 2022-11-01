Владимир Путин дал поручение правительству подумать над возможностью предоставлять электронные визы гражданам из дружественных стран.
Президент РФ поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ рассмотреть инициативу возобновить действия электронной визы для граждан тех государств, которые не совершали против России недружественные действия.
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