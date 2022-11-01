Путин поручил рассмотреть введение электронных виз для дружественных стран

Владимир Путин дал поручение правительству подумать над возможностью предоставлять электронные визы гражданам из дружественных стран.

Президент РФ поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ рассмотреть инициативу возобновить действия электронной визы для граждан тех государств, которые не совершали против России недружественные действия.