По мнению оперной певицы Марии Максаковой, после того как тележурналистка Ксения Собчак сбежала из России за рубеж, ей не стоит ждать понимания и сочувственного к себе отношения.
По словам Максаковой, на Собчак сейчас обрушился просто "зашкаливающий" уровень ненависти, чего, по мнению артистки, и следовало ожидать.
"И это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным", — сказала Максакова, которую цитирует StarHit.
Максакова предостерегла бывшую ведущую "Дома-2", что ей в свете последних событий стоит опасаться быть оплёванной.
"Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес", — добавила оперная певица.
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