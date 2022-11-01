Максакова считает ненависть к Собчак "весьма заслуженной"

По мнению оперной певицы Марии Максаковой, после того как тележурналистка Ксения Собчак сбежала из России за рубеж, ей не стоит ждать понимания и сочувственного к себе отношения.

По словам Максаковой, на Собчак сейчас обрушился просто "зашкаливающий" уровень ненависти, чего, по мнению артистки, и следовало ожидать.

"И это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным", — сказала Максакова, которую цитирует StarHit.

Максакова предостерегла бывшую ведущую "Дома-2", что ей в свете последних событий стоит опасаться быть оплёванной.

"Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес", — добавила оперная певица.