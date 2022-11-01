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В Госдуме заявили, что инициатива о наказании уклонистов утратила актуальность

Общество

Представители Госдумы РФ заверили, что не рассматривают закон о введении ответственности для уклонистов от мобилизации.

В Госдуме заявили, что инициатива о наказании уклонистов утратила актуальность

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарёв объяснили, что после объявления частичной мобилизации рассматривалась инициатива введения наказания для уклонистов. Таким образом законодатели пытались "выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми" россиянами.

"На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Госдумой она не рассматривается", — отметили председатели думских комитетов.

Ранее экономист Никита Кричевский объяснил, что сбежавшие из России граждане не захотят возвращаться домой из-за грозящих им тюремных сроков за отказ от мобилизации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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