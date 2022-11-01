Роспотребнадзор Красноярска сообщил, что житель города пожаловался на нарушение условий кредитного договора банком. Заёмщик не успел оповестить организацию о страховании, после чего ему повысили процентную ставку, пишет издание prmira.ru.
После жалобы клиента Роспотребнадзор вынес постановление о штрафе в его пользу. Сумма штрафа составила 30000 рублей.
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