Кричевский о тюремных сроках за отказ от мобилизации: Дяденьки опускают шлагбаум

Профессор Никита Кричевский считает, что сбежавшие из РФ граждане не захотят возвращаться на родину из-за грозящих им тюремных сроков за отказ от мобилизации.

Кричевскому наказание за нежелание отправляться на СВО показалось чрезмерно суровым. Уклонистов могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

"Большие дяденьки из Госдумы опускают шлагбаум перед сбежавшими уклонистами, ныне желающими возвратиться домой", — написал экономист в своём микроблоге.

Профессор обратил внимание на неоднозначное отношение социума к частичной мобилизации. Он отметил, что наказание не должно столь тяжёлым.

"Иначе народ может не вернуться, по крайней мере, до тех пор, пока статью не смягчат. В тюрьме патриотизму не научат, зато ВВП армений с кыргызстанами будет расти двузначными темпами", — выразил своё мнение Кричевский. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Ранее адвокат Андрей Князев отметил, что пять лет тюрьмы — слишком суровое наказание за уклонение от мобилизации.

