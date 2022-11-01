Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что разобрался с неполадками в организации детской олимпиады по математике. Ранее это вызвало шквал критики от родителей, которые попали в настоящую давку при попытке попасть на интеллектуальное состязание, пишет издание mkset.ru.
Чиновник заявил, что приняты кадровые решения, а ответственные в произошедшем понесли наказание. Он пообещал сделать всё, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.
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