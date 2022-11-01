Тиньков отзывает бренд "Тинькофф Банк": Не должно ассоциироваться с фашизмом

Бизнесмен Олег Тиньков после выхода из гражданства РФ решил отобрать в судебном порядке бренд "Тинькофф Банк".

Банкир рассказал, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из российского банка. Он пожаловался также, что его пост в социальных сетях об отказе от гражданства РФ исчез с его страницы. Тиньков предположил, что до его аккаунта добрались "путинские тролли".

"Вам удалось захватить банк и вы им сейчас управляете (х…. кстати), но это хорошо, меньше денег достанется Путину и в….*. У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в "Потанин-Банк"… а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом", — написал предприниматель в своём микроблоге.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.