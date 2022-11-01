В этом году в Хакасии попросили убежище в 28 раз больше человек, чем в прошлом

В Хакасии за десять месяцев текущего года попросили временное убежище столько человек, сколько в общей сложности их было за три предыдущих года, а точнее 28 человек.

"Для сравнения, за весь 2021 год запросы подал только один человек, за 2020 год — 20 человек, за 2019 — два человека, а за 2018 — шесть человек", — приводит данные МВД newkhakasiya.online.

Также отмечается, что в этом году в Российской Федерации попросили убежище порядка 95 тысяч человек.