В Хакасии за десять месяцев текущего года попросили временное убежище столько человек, сколько в общей сложности их было за три предыдущих года, а точнее 28 человек.
"Для сравнения, за весь 2021 год запросы подал только один человек, за 2020 год — 20 человек, за 2019 — два человека, а за 2018 — шесть человек", — приводит данные МВД newkhakasiya.online.
Также отмечается, что в этом году в Российской Федерации попросили убежище порядка 95 тысяч человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.