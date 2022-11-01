Горлачёв: в музее Мелитополя найдена "азбука юного нациста"

Директор краеведческого музея в Мелитополе Евгений Горлачёв сообщил, что в нём было обнаружено пособие для украинских детей, которое в игровой форме обучало их ненавидеть всё русское, в частности само государство.

"В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет", — приводит его слова URA. RU.

Обнаруженные сотрудниками музея материалы наглядно свидетельствуют о неонацистской идеологии на Украине.