Директор краеведческого музея в Мелитополе Евгений Горлачёв сообщил, что в нём было обнаружено пособие для украинских детей, которое в игровой форме обучало их ненавидеть всё русское, в частности само государство.
"В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет", — приводит его слова URA. RU.
Обнаруженные сотрудниками музея материалы наглядно свидетельствуют о неонацистской идеологии на Украине.
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