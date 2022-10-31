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Путин о необходимости указа о завершении мобилизации в РФ: "С юристами поговорю"

Общество

Владимир Путин пообещал проконсультироваться с юристами по поводу официальной процедуры завершения частичной мобилизации в России.

Президент РФ заверил, что мобилизационные мероприятия в России полностью завершены. 

"Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать ее или нет, но мобилизация завершена, точка поставлена", — сказал Владимир Путин в рамках пресс-конференции.

Ранее политолог Сергей Маркелов объяснил, стоит ли рассчитывать на заявление представителей Минобороны РФ об окончании мобилизации в России при отсутствии указа Владимира Путина.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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