Владимир Путин пообещал проконсультироваться с юристами по поводу официальной процедуры завершения частичной мобилизации в России.
Президент РФ заверил, что мобилизационные мероприятия в России полностью завершены.
"Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать ее или нет, но мобилизация завершена, точка поставлена", — сказал Владимир Путин в рамках пресс-конференции.
Ранее политолог Сергей Маркелов объяснил, стоит ли рассчитывать на заявление представителей Минобороны РФ об окончании мобилизации в России при отсутствии указа Владимира Путина.
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